Ситуация, в которой оказались армяне, проживающие в Карабахском регионе, уж больно напоминает эпизод комедийно-пародийного фильма «Синьор Робинзон». Будучи в безысходном состоянии на необитаемом острове, он сооружает собственный «кинотеатр». С антуражем проблем не было, только вот фильм был о море.

Сегодня хаям необходимо пересмотреть взгляды на летоисчисление. Согласно армянской мифологии, потомки Гайка и Анаит жили задолго до того, как появился Создатель (да простит меня Аллах за такое кощунство).

Однако самая большая проблема заключается в том, что представители армянской нации живут в параллельном мире. Точнее, это не параллельный мир, а зазеркалье, в котором они хотят забыться.

Достаточно вспомнить 44-дневную войну, когда по меткому выражению президента Азербайджана, оккупанта гнали как собак, представитель минобороны Арцрун Ованнисян говорил: «Это не бегство, а тактическое отступление». Его термин стал предметом издевательских насмешек даже в самой Армении.

Вроде бы все понятно: есть сторона – победитель, есть побежденная сторона. Акт капитуляции Армении от 9 ноября 2020 года никто не отменял. Кстати, для армян это позитивный момент, что пока никто не отменял.

Но вопрос в другом: армяне, которые бежали со своей «исторической родины», забрав с собой «исторические унитазы», сегодня предъявляют претензии. Нет, не к Азербайджану, а к ООН.

Они проводят акцию протеста у офиса ООН в Армении.

По словам протестующих, их основным требованием по-прежнему остается вопрос получения статуса беженца. «Уже два года мы находимся в неопределенном положении, не знаем, каков наш статус? Фактически мы — беженцы, спаслись от геноцида», — заявил в беседе с журналистами переселенец из Гадрута Артур Степанян.

Протестующий отметил, что после предоставления им статуса беженца в случае деоккупации Шуши и Гадрута у них будет возможность вернуться в родные места. «Согласно пункту 6 заявления от 9 ноября, беженцы и переселенцы возвращаются в свои населенные пункты», — напомнил протестующий.

По его словам, они уже несколько раз проводили акции у здания офиса ООН, также провели ряд встреч. «ООН пытается каким-то образом обойти наши политические вопросы и связать их с социальными проблемами. Все избегают вопроса о нашем статусе. ООН говорит, что это политический вопрос, его должны решить ваши власти», — заключил участник акции.

Начнем с того, что без фишки армян — «геноцида» не обошлось. Но это настолько изжеванная тема, что даже адекватные армяне отказываются верить в эту фикцию.

Просто возникает резонный вопрос: с какой стати турки и азербайджанцы взъелись на «несчастных» армян, и пустили в ход «ятаганы»? Представьте, идет Первая мировая война и подданные Османской империи в лице армян поднимают бунт, горя желанием лечь под Российскую империю.

Во время Великой Отечественной войны за измену Родине расстреливали без суда и следствия. И не только изменника, но и весь его род. В Османской империи обходились более гуманно: неблагонадежных депортировали с тех мест, которые были близки к участкам фронта.

То есть, «геноцидальная визитная карточка» уже никого не волнует. Но самое примечательное заключается в том, что карабахские армяне просят помощи у ООН. У той самой организации, Совет Безопасности которой вынес известные четыре резолюции, согласно которым армянские вооруженные группировки должны были покинуть территорию Азербайджана.

Однако армянские сепаратисты, пользуясь негласной поддержкой Минской группы ОБСЕ, откровенно наплевали на международное право, выраженное в резолюциях ООН. И сегодня хаи с присущей им наглостью что-то требуют от ООН.

Естественно, ООН не станет реагировать на писк какого-то сепаратиста. Хотя, и в данном вопросе есть нюанс: если карабахские хотят создать свою независимую республику, то в Армении места хватит. Только вот оказия: армяне, проживающие в Армении, на дух не переносят карабахских соплеменников. Армяне Карабаха для них «шуртвацы» — «перевертыши».

Но более всего удивила химера Степаняна о «деоккупации» Шуши и Гадрута. То есть, он и ему подобные не понимают, что с нами надо дружить. Тем более, что мы сами протягиваем руку дружбы нашим соседям. Хотя, думается, это пустая трата времени. Шакал никогда не сможет стать другом льву. И потому в отношении неблагодарных соседей верно лишь одно выражение: «Горе побежденным». И ООН вам не поможет…

Фарид Теймурханлы