Россия располагает тремя эффективными рычагами, которые может задействовать в выстраивании отношений с Западом после начала специальной военной операции на Украине. Об этом пишет обозреватель немецкого журнала Focus Ульрих Райц в пятницу, сообщает в субботу ТАСС.

«У России есть три рычага, которые придают ей силы в тактическом плане, даже если это кому-то и не нравится. Причина, по которой у России есть несколько вариантов, заключается в том, что Запад угодил в тройную ловушку. Первый рычаг — газ, второй — «мир», третий — партнеры, — отмечает обозреватель.

Он напоминает о том, что Германия до сих пор зависит от российского газа и не может от него отказаться. Также автор статьи пишет, что Запад не может изолировать Россию так, как ему бы хотелось, и встреча глав МИД «двадцатки» на Бали это подтвердила. Колумнист также указывает, что Россия не отказывается от переговоров, но якобы хочет это сделать на своих условиях.