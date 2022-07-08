«Сегодня Азербайджан сталкивается с трудностями, с которыми сталкиваются многие европейские страны в сфере инвалидности. Естественно, что применение социальной политики в Азербайджане служит устранению этих трудностей»..-заявил глава Представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко во время презентации проекта технической помощи «Поддержка реформ в системе реабилитации лиц с инвалидностью в Азербайджане., сообщает АПА

По словам посла, работы по разминированию на освобожденных от оккупации территориях продолжаются: «Мы также будем тесно сотрудничать в реабилитации лиц, получивших инвалидность в результате взрывов мин».