В этом году Украина не сможет принять еврейских паломников, которые традиционно в сентябре прибывают на празднование еврейского Нового года — Рош ха-Шана. Об этом сообщает посольство в Израиле.

«Из-за опасений за жизнь и благополучие приезжающих в Украину и в свете откровенной российской войны в нашей стране, несмотря на все усилия, мы не можем гарантировать безопасность паломников и в настоящее время не допускаем туристов в Украину», — заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Он призвал ортодоксальных евреев молиться, чтобы война закончилась до Рош ха-Шана.

«Мы надеемся, что молитвы исполнятся, и Украина снова станет страной, которая щедро принимает гостей из Израиля, и особенно евреев, которые приезжают, чтобы посетить могилы праведников», — отметил посол.