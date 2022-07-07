Малайзия станет первой страной, которая закупит новейшие самоходные гаубицы Yavuz производства турецкой оборонной компании MKE AŞ.

Делегация, возглавляемая премьер-министром Малайзии Исмаилом Сабри Якубом, в рамках визита в Турцию, посетила завод MKE AŞ, где также производятся САУ Boran и Yavuz, пишет «Анадолу».

По итогам визита достигнута договоренность по поставкам гаубиц Yavuz в Малайзию.

Самоходные гаубицы Yavuz с длиной ствола 52 мм, также как и САУ Fırtına («Шторм»), используют боеприпасы калибра 155 мм.

Новая гаубица турецкого производства на колесном шасси 6×6 успешно выдержала все испытания на соответствие стандартам НАТО.

Приведение гаубицы в боевое положение занимание максимум 1 минуту, а смена местоположения – 2 минуты. Скорострельность — 4-6 выстрелов в минуту на расстояние до 40 км. Экипаж самоходных гаубиц Yavuz состоит из 5 человек. Максимальная скорость 90 км в час.

Гаубицы могут использовать три вида боеприпаса.