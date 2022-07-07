Вещательная корпорация Би-би-си сообщила в среду, что британский министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис все же не подавал в отставку, а распространенное самой же корпорацией сообщение об этом не соответствует действительности.

«Брэндон Льюис, министр по делам Северной Ирландии, не подавал в отставку. Мы сообщили об этом ранее, однако информация была неверной», — заявили в Би-би-си.

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Британский министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис ушел в отставку в среду на фоне острого политического кризиса, в котором оказалось правительство премьер-министр Бориса Джонсона. Об этом сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

Как ранее сообщали британские СМИ, Льюис был среди членов кабмина, которые ранее в среду призвали Джонсона уйти с должности. Однако премьер отказался, призвав коллег сосредоточиться на достижении столь необходимого стране экономического роста. Глава ведомства стал третьим министром и 39-м депутатом, покинувшим правительство со вчерашнего вечера. Волну отставок начали главы Минфина и Минздрава, которые во вторник сложили полномочия по этическим соображениям.