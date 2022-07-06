На проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку перед станцией метро «Халглар достлугу» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, сообщили в Бакинском транспортном агентстве при главе Исполнительной власти города Баку.
Согласно распространенной информации, в принадлежащий ООО Çinar Trans автобус регулярной маршрутной линии №40 с государственным номерным знаком 99 JZ 249, стоявший на остановке, сзади врезался легковой автомобиль марки Toyota Prius (99 DJ 615), занимавшийся незаконной пассажироперевозкой.
В результате аварии пострадали четыре пассажира автобуса и водитель автомобиля.
По факту ведется разбирательство.
Продолжается транспортный бандитизм на дорогах города и НИКТО не хочет решать эту проблему. Того, кто дал добро на закупку этих маленьких, вечно переполненных автобусиков, его надо посадить за решетку за преступную халатность и растрату.