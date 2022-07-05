Текущие запасы техники РФ — это «ахиллесова пята» их армии. Россия сможет восполнять потери в танках, авиации и артиллерии еще в течение одного или двух месяцев. Таким мнением поделился офицер вооруженных сил Азербайджана и военный аналитик Агиль Рустамзаде.

«Они реально теряют возможность снабжать армию именно техникой. Те танки, артиллерия, которые у них хранились, — они смогут вытащить 10−15%. Это немало, это, скажем, 300−500 танков. То есть, в перспективе 1−2 месяцев у них будет возможность пополнять армию техникой. И удары по противнику надо наносить, именно выкашивая его технику — это его ахиллесова пята», — заявил Рустамзаде, слова которого приводит УНИАН.

По словам эксперта, возможности России тают с каждым днем. На эту уязвимость нужно давить украинской армии, пока враг не сможет компенсировать свои потери в артиллерии, РСЗО и авиации.