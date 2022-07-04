Новый Верховный главнокомандующий Союзнических сил НАТО в Европе приступил к исполнению обязанностей, сообщается на сайте НАТО.

Сообщается, что на церемонии в Командовании союзнических операций в Монсе (Бельгия) принимал участие генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Генерал ВВС США Тод Уолтерс передал Командование операциями союзнических сил и Командование Верховного Генштаба союзнических сил в Европе генералу США Кристоферу Каволи.

35-летняя военная карьера генерала Кристофера Каволи охватывает Боснию, Ирак, Афганистан и Вашингтон.

Командование союзнических войск отвечает за планирование и выполнение всех операций НАТО.