Чешский президент Милош Земан выступил за продолжение поставок оружия Киеву. Он заявил в интервью телеканалу CNN Prima News, что также необходимо обучать украинских бойцов на территории республики.

«Да, я был бы согласен с продолжением поставок оружия [из Чехии Украине] и с организацией обучения украинских военнослужащих», — указал он и добавил, что западные государства должны передать Незалежной новейшие боевые системы, включая зенитно-ракетные комплексы дальнего радиуса действия.

Также Земан считает необходимым продолжать жёсткую санкционную риторику в отношении России. По его мнению, подобная стратегия ведёт к скорейшему завершению специальной военной операции на Украине.