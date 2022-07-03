С начала полномасштабного вторжения украинские зенитные ракетные войска уничтожили более 530 воздушных целей российских войск. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

В Генштабе напомнили, что в Украине 3 июля отмечают День зенитных ракетных войск Воздушных сил ВС Украины.

«Они держат наше небо. С начала полномасштабного вторжения зенитные ракетные войска уничтожили более 530 воздушных целей российских войск, спасли тысячи жизней украинцев и десятки объектов инфраструктуры, не позволили вражеской авиации властвовать в нашем воздушном пространстве», – говорится в поздравлении.