Главу Чечни Рамзана Кадырова переполняют чувства негодования от инцидента в Германии, где в поддержку ЛГБТ в мечети Ибн Рушд-Гете в центре Берлина был вывешен радужный флаг. Своё мнение он высказал в телеграм-канале.

По мнению Кадырова, имам мечети, допустив подобное, проявил себя «отвратительно», потому как не только позволил этому случится, но и оправдал акцию. Такие люди, по мнению главы Чечни, не должны называть себя мусульманами.

«Я не могу понять, как имамы этой мечети могут называть себя мусульманами после всего случившегося. И как вообще прихожане, да и вся исламская часть населения Германии оставила эту порочащую нашу религию акцию без громкой, резонансной реакции?! Вы там совсем обезумели на волне вседозволенной европейской демократии?», — возмутился он.

Кадыров призвал мусульман Германии пересмотреть случившееся и начать воспринимать это не как безобидную акцию, а как попытку исказить ислам под «мерзкую западную культуру разврата и сатанизма».