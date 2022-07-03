В результате масштабного обстрела российских войск Славянска Донецкой области 3 июля 6 человек погибли и 15 получили ранения. Об этом сообщает спикер Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко.

«Там также был сверхмощный обстрел этого города. Поэтому оставаться людям на территории области опасно», — сказала она.

По словам Игнатченко, возможности для эвакуации сейчас есть.

«Люди могут записаться в списки, сесть на автобус и доехать до Покровска, оттуда курсирует эвакуационный поезд, который направит их в Днепр или дальше во Львов», — напомнила спикер.