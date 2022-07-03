В 4 часа утра 3 июля россармия ударила ракетами по Харькову, снаряды попали в один из объектов критической инфраструктуры Киевского района, сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

В Харькове предварительно пострадавших нет.

Также российские военные ударили по частному домовладению в Новобаварском районе. В доме и учебном заведении рядом от удара выбило окна. Пострадала владелица дома — 54-летняя женщина, она госпитализирована.

По области в течение суток россияне обстреливали Чугуевский, Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы, ранены 4 человека.