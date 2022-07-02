По факту гибели военнослужащего Азербайджанской армии заведено уголовное дело, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Республиканской военной прокуратуры.

2 июля в Сумгайытскую военную прокуратуру поступила информация о гибели солдата N-ой воинской части Миниобороны Агамалыева Нурлана Эльшан оглу. После осмотра места происшествия и тела по факту прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статье 342.1-1 (неисполнение или ненадлежащее исполнение начальником или должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к своему служебному долгу, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) УК Азербайджана.

В настоящее время расследование продолжается.

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Солдат азербайджанской армии погиб в результате технической аварии, сообщает АПА.

По данным Министерстве обороны, проходивший срочную службу в Бакинском военном гарнизоне Агамалыев Нурлан Эльшан оглу погиб в результате технической аварии, произошедшей утром 2 июля.

По факту проводится расследование.