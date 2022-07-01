Среди многих особенностей национальной политики в Армении есть и такая: здесь любят изобретать суперпрожекты и верить, что вот стоит только их осуществить, и тогда маленькая, но гордая многострадальная Армения получит ключи от рая. В роли такой «армянской мегамечты» успели побывать и «арбитражное решение Вудро Вильсона», и «признание самоопределения Арцаха», и еще много чего. Теперь «армянская мечта» сузилась до программы-минимум в лице реанимации Минской группы.

О шансах этой «армянской дипломатической мечты» на осуществление весьма четко высказался президент Азербайджана Ильхам Алиев. Выступая на Бакинской конференции Парламентской сети Движения Неприсоединения, глава государства подчеркнул, что «в Минской группе больше нет необходимости, мы распрощались с Минской группой, попрощались с ними». После чего предупредил: «Однако, к сожалению, армянская сторона и другие хотят воскресить эту группу. Хочу сказать, что это невозможно <…> Думаю, любая спекуляция, связанная с Минской группой ОБСЕ, не только непродуктивна, но и разрушительна, оказывает разрушительное воздействие на установление мира в регионе».

Строго говоря, одного только отказа Азербайджана вести переговоры в рамках Минской группы вполне достаточно для того, чтобы отправить этот институт в политическое небытие (если кому-что еще недостаточно 44-дневной войны). Более того, «согласья нет» и среди посредников. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, находясь с визитом в Баку, заявил: «Мы, в принципе, не обсуждали Минскую группу как таковую, потому что она прекратила свою деятельность по инициативе американских и французских участников». Те, в свою очередь, излагают собственную версию: дескать, это российский сопредседатель отказался прийти на встречу с американским и французским коллегами. Более того, в США недавно вообще сменили сопредседателя, а Карен Донфрид, помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, недавно заявила, что «США в очередной раз говорят, что мы поддерживаем процесс в рамках сопредседателей Минской группы. Мы продолжаем верить, что это очень важный формат, в особенности по Нагорному Карабаху, и крайне важно, что у нас есть разные форматы, через которые мы пытаемся содействовать миру».

Мотивы Вашингтона, отметим еще раз, можно объяснить. Минская группа — единственный формат, где представлены США, и им не хочется оказаться вне игры.

Но в Ереване, где уже не первое десятилетие страдают завышенной самооценкой. Решили, что теперь самое время расширить географию своей «торговли воздухом» и подороже продать свою мечту о реанимации Минской группы… Вашингтону. На этот ржавый дипломатический «шампур» так же, как кусочки иджеванской свинины во время «шашлычной революции», нанизывают множество «пунктов» и «подпунктов»: заручиться поддержкой США, диверсифицировать внешнюю политику, избавиться от имиджа «форпоста России», заполучить новые транши помощи…Но все это — исключительно на американском треке. А на российском Никол Воваевич и его команда предпочитают восхвалять Москву, благодарить за «спасение» Армении в кавычках и без, запугивать всех и вся «приходом НАТО» в лице Турции на Южный Кавказ и стращать через подконтрольные СМИ, что будто бы именно в «Арцахе» решается судьба России.

Но, похоже, Никол Воваевич опять перехитрил сам себя. И не рассчитал, что эти манёвры известной точкой между двух, а то и трех стульев — верный шаг оказался в нелепом и смешном положении. Пермане6нтное заигрывание то с РФ, то с Евросоюзом, то с США, без внятных гарантий и с регулярным срывом достигнутых договорённостей если что-то и доказывает, так это несамостоятельность и недоговороспособность армянской политической верхушки. Которая с удовольствием предлагает себя на роль инструмента политики одних центров силы против других, но даже эту роль не может отыграть до конца.

Отдел политики Minval.az