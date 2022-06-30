В Хачмазском районе в селе Музаффароба произошло самоубийство.
Известно, что Рамин Пирмурадов (1986 года рождения) свел счеты с жизнью, повесившись.
Соответствующие органы расследуют обстоятельства суицида, пишет «Репорт».
В Хачмазском районе в селе Музаффароба произошло самоубийство.
Известно, что Рамин Пирмурадов (1986 года рождения) свел счеты с жизнью, повесившись.
Соответствующие органы расследуют обстоятельства суицида, пишет «Репорт».
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