В Хачмазском районе в селе Музаффароба произошло самоубийство.

Известно, что Рамин Пирмурадов (1986 года рождения) свел счеты с жизнью, повесившись.

Соответствующие органы расследуют обстоятельства суицида, пишет «Репорт».