«Русский салат», как в Испании называют салат «оливье», переименовали в меню в кафе выставочного комплекса ИФЕМА в Мадриде, где проходит саммит НАТО. Об этом сообщило в четверг агентство Europa Press.

По его информации, теперь в меню общепита появился «традиционный салат», хотя цена и ингредиенты блюда остались прежними. Среди предлагаемой в заведении еды сначала значился «русский салат», что на фоне нынешней политической обстановки вызвало шутливые комментарии среди журналистов, участвующих в освещении саммита НАТО в Мадриде.

Через два дня блюдо исчезло из меню столовой, оно было заменено идентичным, однако в его названии отсутствует упоминание России.