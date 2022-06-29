«Украина и НАТО преследуют одни и те же цели», — заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в видеоформате на саммите НАТО в Мадриде.

«У нас те же цели, что и у вас: стабильность в Европе и мире. Поэтому мы призываем вас помочь нам ответить на эту атаку с достоинством. Все Атлантическое сообщество должно создать единый фронт. Это не война против Украины. Это война за установление новых правил в Европе и обеспечение нового миропорядка», — добавил украинский лидер.

Зеленский также рассказал об оружии, в котором нуждается его страна.

Президент Украины отметил, что для защиты мирных жителей от российских ракет и бомбардировок Украине нужны современные ракеты и средства ПВО: «Передавая их нам, вы можете полностью подорвать тактику России по разрушению городов и запугиванию мирного населения. Это ключевой момент. Расстояние от Киева до Мадрида меньше дальности ракет, используемых против нас. Как государство может отреагировать на такую угрозу без помощи партнеров? Вы можете помочь нам. Нам также нужно больше артиллерии».

Зеленский призвал поддержать Украину не только оружием, но и финансами и санкциями против России, сообщает Lenta.ru