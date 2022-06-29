Мы надеемся, что Азербайджан откроет сухопутную границу с Грузией.

Об этом на азербайджано-грузинском бизнес-форуме в Баку заявил посол Грузии Зураб Патарадзе, сообщает Report.

По его словам, на фоне закрытых сухопутных границ авиасвязь между двумя странами расширяется, и со следующего месяца ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) будет осуществлять рейсы из Баку в Тбилиси три раза в неделю.

Сейчас рейсы Баку-Тбилиси ежедневно выполняет низкобюджетная дочерняя компания AZAL «Buta Airways».