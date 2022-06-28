Болгария высылает 70 российских дипломатов и работников технического персонала посольства России.

Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве в Софии.

«Болгария решила выдворить 70 дипломатов и представителей технического персонала посольства России», — сказали в посольстве.

По словам премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова, высылка связана со шпионажем. «Хочу поздравить болгарские спецслужбы и МИД за совершенную работу. Я хотел бы сказать всем иностранным государствам, не только России, что у нас есть службы, защищающие интересы страны, и любой, кто работает против интересов Болгарии, будет выслан обратно», — заявил Петков.