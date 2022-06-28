Минфин США сообщил, что Соединённые Штаты официально запретили ввоз в страну российского золота.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Директор OFAC…. определил, что запреты… применяются к золоту российского происхождения с немедленным вступлением в силу. В результате ввоз в Соединённые Штаты золота российского происхождения запрещён», — отмечается в заявлении.

Уточняется, запрет не распространяется на золото из России, которое до 28 июня находилось за пределами Российской Федерации.