Существует угроза наводнения на всех территориях, по которым протекает Кура. Об этом сообщил АПА заведующий отделом Института географии НАНА, доктор географических наук Саид Сафаров.

Он отметил, что уже несколько дней на участках Куры, протекающих по территории Турции, Грузии и Азербайджана наблюдаются проливные дожди. Это приводит к временному повышению уровня воды в Куре и на других реках:

«Если данный процесс продолжится, это может привести к нежелательным последствиям. Существует угроза наводнения на всех территориях, по которым протекает Кура. Но в настоящее время наибольшее повышение уровня воды наблюдается в Агстафинско-Газахской зоне. На этих участках Кура может выйти из берегов».

С.Сафаров добавил, что наблюдается повышение уровня воды и в нижнем течении Куры – Сальяне, Нефтчале.