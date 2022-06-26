Российское судно «Ангара» загорелось в Японском море примерно в 6 км к северу от города Тоямы на острове Хонсю, пишет Интерфакс. Информацию подтвердили в генеральном консульстве России в Ниигате.

Все 25 членов экипажа, состоящего из граждан РФ, благополучно сняты с горящего судна,

«Ангара» с грузом подержанные японских автомобилей следовала из порта Фусики во Владивосток.

Причиной пожара, по предварительным данным, стало воспламенение одного из автомобилей на палубе судна.