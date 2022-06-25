Оперативный аппарат Пенитенциарной службы Министерства юстиции и Бакинского следственного изолятора Службы совместно с сотрудниками 15-го отдела полиции Сабунчинского районного управления полиции МВД провели очередную успешную оперативно-розыскную операцию .

Об этом сообщили в Пенитенциарной службе Минюста.

Сообщается, что из-за подозрительного поведения гражданина Мамедова Парвиза Ильхам оглы, находившегося в такси марки Toyota Prius, припаркованном перед зданием Бакинского следственного изолятора, на место были вызваны сотрудники 15-го отдела полиции Сабунчинского районного отдела полиции.

При обыске у мужчины и в его автомобиле были обнаружены и изъяты 4 штуки свертка героина.

Ведется расследование.