На Донбассе продолжаются бои Вооруженных сил Украины с российскими войсками, ВСУ были вынуждены уйти из Николаевки, расположенной на юг от Лисичанска и Северодонецка Луганской области. Об этом проинформировал 24 июня в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«На Северодонецком направлении россияне […] вели штурмовые действия в промышленной зоне Северодонецка. Украинские защитники успешно отразили штурм в районе южной окраины Лисичанска. […] Противник овладел населенным пунктом Николаевка», – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что россияне при поддержке артиллерии начали штурмовые действия в направлении Волчеяровки, боевые действия продолжаются.

«Вражеская попытка разведки боем в направлении Мироновка [Донецкой области] – Углегорская ТЭС провалилась. Россияне с потерями отошли. […] Штурмовые действия в районе Марьинки украинские воины в очередной раз отразили. Враг отошел», – рассказали в ВСУ.

По данным их Генштаба, на славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на ведении наступления в направлении Долгенькое – Долина, а его штурм на направлениях Сулиговка – Вернополье и Дибровное – Курулька украинские военные успешно отбили.

«На слобожанском направлении противник пытается создать условия для перехода в наступление на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. На харьковском направлении группировка войск противника ведет оборону для недопущения продвижения подразделений сил обороны в сторону государственной границы к северу и северо-востоку от Харькова. В то же время враг пытается вести штурмовые действия с целью улучшения тактического положения своих подразделений», – сообщили в ВСУ.

На других направлениях на востоке россияне оказывают огневое влияние вдоль с целью сковывания действий ВСУ, рассказали в Генштабе.