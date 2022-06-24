Российские войска, вероятно, контролируют трассу T1302 Бахмут-Лисичанск, отрезав линию снабжение украинских сил в Лисичанске.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Аналитики обращают внимание на сообщения местных властей, что большие участки трассы постоянно обстреливаются врагом.

Накануне российские войска захватили Николаевку, это населенный пункт вдоль трассы Т1302, он примерно в 15 км к юго-западу от Лисичанска.

«Российские войска дополнительно продолжили штурмовые операции в Берестове, населенном пункте, прилегающем к Николаевке по трассе Т1302», — отмечают эксперты.