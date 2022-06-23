Запасы золота государственного фонда России только увеличиваются, и драгоценный металл не разу не вывозили за пределы страны. Об этом рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании Совета Федерации в ответ на опасения сенатора Николая Рыжкова о вывозе золота в Великобританию.

«Я ответственно заявляю, что никакого золота государственного фонда РФ ни в какую Англию не уходило. По крайней мере, за те семь лет, что я курирую отрасль, ни разу золото из Гохрана не вывозилось, напротив, мы его только закупаем и все эти годы увеличивали запас», — заявил Моисеев.

Он объяснил, что когда-то факты продажи действительно были, но не золота, а низкосортных бриллиантов, алмазов и устарелых советских ювелирных украшений, которые хранились в Госфонде и не имели художественной ценности. По его словам, о золоте речь в данном случае не идёт.