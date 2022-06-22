Украинского фотожурналиста Макса Левина и сопровождавшего его военного Алексея Чернышева казнили российские военные. Об этом свидетельствует расследование международной организации «Репортеры без границ».

Представители организации нашли доказательства, что Левина и Чернышева казнили после допросов и пыток 13 марта 2022 года – в день, когда они исчезли. Расследователи предполагают, что Левина, вероятно, убили одним или двумя выстрелами с близкого расстояния, а Чернышева могли сжечь заживо.

«Репортеры без границ» предполагают, что Левина и Чернышева могли убить военные 106 воздушно-десантной дивизии или российские спецназовцы.