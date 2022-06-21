В работе сервисов Cloudflare по всему миру произошел сбой, сообщила компания.

Сбой произошел в сетях Cloudflare примерно в 10:30 по бакинскому времени (06:34 UTC).

«Связь в сети Cloudflare была нарушена во многих регионах», — говорится в сообщении. Клиенты компании из регионов, затронутых сбоем, при попытке воспользоваться сервисом столкнулись с ошибкой 500 (внутренняя проблема сервера), уточняет компания.

Спустя полтора часа проблема была идентифицирована. К 12.15 компания сообщила, что проблему удалось решить.