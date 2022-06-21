Азербайджан стал самым популярным туристическим направлением среди стран СНГ в первый месяц лета для граждан России, свидетельствуют данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Об этом сообщает «Спутник».

Эксперты сервиса проанализировали бронирования на перелеты в период с 1 по 30 июня и сравнили с показателями мая по топ-30 популярным странам.

Доля бронирований среди российских туристов на июнь в азербайджанском направлении выросла на 72%. Азербайджан занял лидирующее место среди стран СНГ и четвертое среди всех зарубежных авианаправлений для путешественников из России.

В первую тройку вошли Шри-Ланка (+120%), Испания (100%) и Германия (+82%)

Наряду с этим, российские туристы стали чаще всего летать в июне в Узбекистан (+63%), Италию (+45%), Францию (+44%), Египет (+37%), Индонезию (+30%) и на Мальдивы (+29%).