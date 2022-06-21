Президенты Азербайджана и Узбекистана приняли участие в церемонии открытия площади Гейдара Алиева в Ташкенте.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 июня прибыл с государственным визитом в Узбекистан.

Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.

В честь Ильхама Алиева в Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова был выстроен почетный караул, где развевались государственные флаги обеих стран.

Президента Ильхама Алиева приветствовали премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.