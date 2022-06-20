У экс-президента СССР Михаила Горбачева обнаружили проблемы с почками.

Он наблюдается уже около года у врачей, его состояние иногда ухудшается. Диагноз 91-летнего Горбачева медики не уточняют, но ему проводят очистку крови и направляют на гемодиализ, сообщает Minval.az со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Горбачев, в числе прочих, обвиняется во вводе в январе 1990 года в Баку и другие города Азербайджана войск, в результате чего погибли более 100 мирных граждан.