Проведение форума в городе Шуша особенно значимо.

Об этом поведал журналистам спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район Эмин Гусейнов выступая на IX Глобальном Бакинском форуме в городе Шуша.

По его словам, проведение форума в Шуше особенно важно, потому через участвующих в нем видных деятелей можно не только показать и рассказать им самим о всех работах, проведенных как в Шуше, так и на всех территориях, но и через них показать это всему миру.

Гусейнов добавил, что сегодня гостям было рассказано о проводимых работах в восстановлении, разминировании территориях и о сложностях данного процесса, о строительных работах будь то инфраструктуры, энергетики, телекомуникаций и тд.

При этом он сказал, что все работы страна ведет на свои средства.