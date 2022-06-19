Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин обвинил американские частные компании в сборе визуальных и радиолокационных данных, чтобы обеспечить Украину сведениями, необходимыми для наведения ракет.

«И Lockheed Martin, и Boeing, и другие компании, тоже частные, как и Space X (…) сегодня все они подключены для решения одной конкретной задачи — обеспечить сбор информации в режиме реального времени, как визуальной — через инфракрасные радиолокационные аппараты, так и через обычное наблюдение, чтобы обеспечить в облаке данных возможность для вооруженных сил Украины пользоваться этим облаком данных для целеуказаний для наведения своих баллистических ракет или работы ракетной системы залпового огня», — заявил Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24».