В школах Николаева с 1 сентября запретили использовать русский язык. Такое решение принял исполком Николаевского горсовета, передает ТАСС.

Соглано документу, в учебных заведениях города нельзя будет формировать образовательную среду на русском языке. Также изучение этого предмета с первого по 11-й класс отменят в любом виде. Запрещено и функционирование первых-четвертых классов с русским языком обучения.

«Вчера исполкомом проголосовали за запрет на использование русского языка в учреждениях общего среднего образования города Николаева. С 1 сентября никаких факультативов, курсов, младших классов с русским языком обучения и оформления образовательной среды», — сказала член исполкома горсовета Николаева Екатерина Стоколяс.