Два человека погибли, еще семеро получили ранения в результате нападения вооруженных повстанцев на территорию храма сикхов и индуистов на северо-западе афганской столицы Кабула, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь министерства внутренних дел Мулла Абдул Нафи Такор заявил, что два человека получили ранения в ходе нападения.

«В результате нападения один солдат «Талибана» и один афганский индус погибли, еще семь человек получили ранения», — сказал источник.

Позже пресс-секретарь МВД сообщил, что нападение на храм «завершилось ликвидацией боевиков».

«Силы безопасности смогли быстро мобилизоваться, чтобы взять ситуацию под контроль и в короткие сроки ликвидировать нападавших, чтобы предотвратить дальнейшие жертвы», — заявил Мулла Абдул Нафи Такор.