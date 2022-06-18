Решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС ожидается 23-24 июня.

После четырех месяцев полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины Евросоюз может принять решение, что сейчас не время для вступления Украины в ЕС, сообщает CNN.

«Хотя большинство европейских стран твердо поддерживают Украину и в той или иной степени помогали Зеленскому в его военных усилиях, далеко не факт, что его желание будет исполнено», – пишет CNN.

Как говорится в материале, даже в случае положительного решения, вступление Украины в ЕС может тянуться десятилетиями.

«По политическим и процедурным причинам возможно, что ЕС в конечном итоге решит, что сейчас не время. И даже если бы они согласились с мнением президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украина должна быть рассмотрена на предмет членства, могут пройти годы, даже десятилетия, прежде чем это станет реальностью», – говорится в статье.

28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе.

Киев заполнил и передал Еврокомиссии опросник, что было необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Первая часть опросника содержит политические и экономические критерии, по которым будет оцениваться готовность Украины получить статус кандидата на членство. Вторая — охватывает оценку соответствия украинского законодательства актам права ЕС. Официальный Киев надеется, что в июне страны-члены Евросоюза поддержат решение о статусе Украины как кандидата.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с рекомендацией Евросоюза предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС.

17 июня, Еврокомиссия обнародовала вывод, в котором рекомендовала Европейскому совету предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в Евросоюз.