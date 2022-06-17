Гора родила мышь. Это выражение как нельзя лучше отражает ситуацию, сложившуюся в сфере российской пропаганды по поводу «не войны» в Украине.

Через неделю исполнится ровно четыре месяца с памятной для россиян даты: 24 февраля вооруженные силы РФ исключительно в мирных целях и для спасения украинцев от «нацистов» перешли границу и нарушили территориальную целостность соседней страны.

Цели, конечно же, самые «благородные». Мало ли, что сами украинцы были против этого, главное, что Россия взяла на себя столь ответственную миссию по спасению Украины, в частности, и планеты Земля, в целом.

«Неблагодарные» украинцы не поняли высоких устремлений Кремля, за что и поплатились тысячами жизней, в том числе, стариков, женщин и детей. Москва решила воспользоваться апробированным армейским методом: «Не можешь – научим, не хочешь — заставим».

Для пущей убедительности, наряду с переговорами военным путем, «миролюбивые» русские, которые, как известно, не хотят войны, задействовали целую армию пропагандистов. Они также со своей стороны пытаются «образумить» неразумных «нацистов».

На войне, в том числе и информационной, все средства хороши. Только вот оказия. Российские пропагандисты, несмотря на все свои усилия, достигли не такого уж впечатляющего успеха. Не помогли даже жесткие меры Роскомнадзора, который для защиты россиян от тлетворного влияния Запада и Азербайджана, заблокировал несколько наших сайтов, в том числе, и Minval.az.

Мы понимаем обеспокоенность Роскомнадзора, как-никак угроза нацбезопасности.

Но создается абсурдная ситуация, и вот почему. На днях спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире «Первого канала» заявил, что есть перспектива признания «Талибан». Кто не знает, это террористическая организация, запрещенная в РФ. Как же получается, что Minval.az. создает угрозу РФ, а «Талибан» может стать другом и партнером?

Однако мы отвлеклись, и перейдем к сути. Так вот, не все жители РФ согласны с линией партии и государства в украинском вопросе, и имеют отличную точку зрения.

К примеру, в столице Чувашии (Чебоксары) в очередной раз «напали» на световую инсталляцию с буквой Z. На этот раз вандалов оказалось двое, подозреваемых задержали. Об этом сообщает в телеграм-канале глава администрации Чебоксар Денис Спирин.

Мэр города пишет, что ЧП произошло 17 июня. На видео, которое опубликовал сити-менеджер, запечатлены двое мужчин, наносящие удары по инсталляции в виде буквы Z, пробив дыру в композиции.

«Такое не остаётся незамеченным. Молодые люди задержаны. Административка 100%, будут взяты на учёт. И остаётся открытым вопрос: «Зачем?» — недоумевает Денис Спирин.

Отмечается, что это не первый случай повреждения буквы Z в центре Чебоксар. В апреле 2022 года оштрафовали на 30 тыс. рублей 44-летнего чебоксарца, который пнул инсталляцию «Z».

Поражает неподдельное недоумение мэра, который задается детским вопросом. Все очень просто: затем, что в России еще остаются здравомыслящие люди, которые, пусть и хулиганской выходкой, но выражают протест против войны в Украине. Надеемся, что этих молодых людей не обвинят в государственной измене или не упекут в психбольницу.

В любом случае, в «нападении» на Z нет вины ни украинцев, ни азербайджанцев. Хотя российскую логику понять невозможно…

Сергей Иванов