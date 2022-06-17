В связи с нарушением логических цепочек из-за событий на Украине в России возможен дефицит сигарет отдельных марок. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель информагентства «Русский табак» Максим Королёв.

По его словам, 98% потребляемых в РФ сигарет производится международными компаниями на отечественных фабриках. Они по-прежнему работают, однако всё сырьё для табачных изделий и оборудование поставляется из-за рубежа.

«Разрушены логистические цепочки. Есть проблемы со всеми видами материалов, с запчастями для оборудования и табачным сырьём. Всё это доставляется с большими сложностями и нерегулярно. Пока фабрики выкручиваются на старых запасах, но это долго продолжаться не может», — уточнил Королёв.