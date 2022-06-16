16 июня министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Согласно информации пресс-службы МИД, в ходе встречи был проведен обмен мнениями по различным вопросам повестки сотрудничества между Азербайджаном и США, а также по региональным вопросам.

Министр Дж.Байрамов проинформировал помощника госсекретаря США о текущей ситуации в регионе, в том числе о шагах, предпринимаемых правительством Азербайджана для нормализации ситуации и установления мира в регионе, о ходе восстановительных и строительных работ, осуществляемых Азербайджаном в постконфликтный период.

К.Донфрид подчеркнула, что США поддерживают усилия, направленные на установление мира и стабильности в регионе.

В ходе встречи были обсуждены и другие темы, вызывающие взаимный интерес.