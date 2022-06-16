Мы видим возможность для заключения всестороннего мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, нормализации отношений в регионе.

С этим заявлением выступила на пресс-конференции помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Она отметила, что добиться установления мира трудно, так как в этом регионе долгое время был конфликт:

«Сегодня я посетила Аллею шехидов, почтила память погибших в период конфликта. Добиться установления мира трудно, но мы хотим помочь в этом, так как верим, что в настоящее время такой шанс есть у обеих стран».

К.Донфрид сказала, что неизвестно, как долго сохранится этот шанс:

«Призываем все стороны продолжить усилия, направленные на достижение мира в регионе.

Надеюсь, что если будут достигнуты успехи в процессе нормализации, это откроет путь к региональной интеграции, принесет пользу народам» (цитата по АПА).