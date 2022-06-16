Россия, Иран и Турция обсудили возможное проведение турецкой операции на севере Сирии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева.

«Консультации продолжаются. Вчера были достаточно интенсивные контакты, практически со всеми делегациями мы переговорили — с иранскими, турецкими. Основное внимание, конечно, было приковано к намерению Турции провести военную операцию на территории Сирии», — рассказал он.

По словам Лаврентьева, российская сторона старалась убедить Анкару решить проблему мирными средствами, не прибегая к насилию.

Сейчас, как пояснил спецпредсавитель российского президента, стороны согласовывают параметры итогового заявления. Помимо этого, пройдут также консультации с наблюдателями — представителями Ливана, Ирака, Иордании.