Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,96 млн баррелей — до 418,71 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 710 тыс. баррелей и составили 217,47 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 725 тыс. баррелей, до 109,71 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,2 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 500 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.