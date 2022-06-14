В Бухаресте проходит чемпионат Европы по борьбе среди юношей до 17 лет.

Представитель Азербайджана Фараим Мустафаев (55 кг) защитил свой титул в финале, победив армянина Айка Лудвигяна (13:4), информирует «Репорт».