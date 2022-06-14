США намерены передавать Украине разведывательную информацию для нанесения ударов при помощи поставляемых Западом РСЗО, заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

По его словам, при использовании данной военной техники нет необходимости массового расхода боекомплекта.

Он отметил, что речь идёт о высокоточных боеприпасах большой мощности.

«Мы предоставим украинцам то, что им необходимо, для нанесения ударов по целям на украинской территории, которые они будут выбирать», — цитирует ТАСС Кола.