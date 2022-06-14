Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к физическим и юридическим лицам, организующим автобусные поездки в регионы.

В обращении говорится:

«В летний сезон в выходные и на каникулах для школьников, сотрудников, работающих в учебных заведениях, их детей организуются автобусные поездки в различные регионы страны. Во время этих поездок обычно обращаются к туркомпаниям, в некоторых случаях используются автобусы и микроавтобусы физических и юридических лиц, занимающихся нерегулярными пассажироперевозками. К сожалению, во время таких перевозок иногда не контролируется техническое состояние транспортного средства, предрейсовое медицинское обследование водителей, соблюдение ими рабочего графика. Также не обращается внимание на то, соответствует ли техническая характеристика транспортного средства рельефу местности, по которой он будет проезжать,а также метеоусловия этой местности, водительский опыт, что увеличивает вероятность ДТП на дорогах, в особенности, в горных территориях. Во избежание возможных тяжелых происшествий и для обеспечения безопасности просим руководство учебных заведений, а также лиц, которые организовывают индивидуальные экскурсии для малолетних детей, чтобы они организовывали эти поездки только через специализированные туркомпании. Также доводим до сведения владельцев автобусов и микроавтобусов, а также управляющих их лиц, что в случае выявления на автодорогах республики незаконных перевозок в регионы страны по инициативе отдельных лиц движение этих транспортных средств будет запрещено, и в отношении водителей предприняты жесткие меры административного взыскания».