Известный оперный дуэт Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов впервые выступит в Израиле, в Культурном центре Тель-Авива 1 октября.

Нетребко и ее муж, тенор Эйвазов в сопровождении Иерусалимского симфонического оркестра исполнят арии и дуэты из шедевров мировой оперы, таких как Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Руджеро Леонкавалло и др.

Нетребко стала первой классической певицей, вошедшей в список 100 самых влиятельных личностей по версии журнала «TIME» в 2007 году.

«Мы с нетерпением ждем встречи с нашей публикой в гостеприимном Тель-Авиве», — сказала Нетребко в заявлении для прессы.