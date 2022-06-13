В Баку на стадионе «Далга арена» завершился матч 4-го тура группы С3 Лиги наций по футболу между сборными Азербайджана и Беларуси.

Итоговый результат — 2:0 в пользу нашей сборной. Отличились Эмрели и Шейдаев.