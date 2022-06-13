Израильтяне, посещающие Стамбул, должны покинуть крупнейший город «как можно скорее», заявил в этот понедельник министр иностранных дел Израиля Яир Лапид, тем самым усилив предупреждение властей страны от 30 мая против поездок сограждан в Турцию из-за угроз со стороны Ирана, сообщает сегодня, 13 июня, The Jerusalem Post.

Руководитель внешнеполитического ведомства отметился алармистским заявлением на собрании парламентской фракции возглавляемой им партии «Еш Атид» («Есть будущее») после сообщений о том, что израильские и турецкие власти предотвратили попытки Ирана «похитить» чиновников и гражданских лиц еврейского государства в Турции, отмечает издание.